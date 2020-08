Ricardo Costa aceitou o convite da SAD do Boavista para ser o novo diretor desportivo do clube.



Segundo as informações recolhidas pelo Maisfutebol, o internacional português decidiu colocar um ponto final na carreira e vai integrar a nova estrutura do emblema axadrezado.



Assim, aos 39 anos o defesa abandona os relvados ao fim de mais de duas décadas. Ricardo Costa foi internacional pela seleção das quinas em 22 ocasiões e representou clubes como FC Porto, Wolfsburgo, Lille, Valência, Al-Sailiya, PAOK, Lille, Granada, Luzern e Tondela, além da pantera.



No total o central conquistou 20 títulos durante a carreira com destaque para a Liga dos Campeões, a Taça UEFA, o Euro sub-18 e a Taça Intercontinental.