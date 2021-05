Rui Casaca deixou o cargo de diretor executivo do Sporting de Braga, informou o clube.



Após 13 anos, o dirigente informou os bracarenses no início da temporada 2020/21 de que não pretendia continuar no cargo no futuro «por motivos de ordem pessoal».



O Sp. Braga agradeceu a Rui Casaca por todos os anos de «total dedicação, profissionalismo e superação», lembrando que o dirigente de 61 anos foi «fundamental na estrutura diretiva, contribuindo para o crescimento e afirmação» dos minhotos.





O comunicado do Sp. Braga:





O SC Braga informa que, por motivos de ordem pessoal, Rui Casaca deixa, com efeito imediato, o cargo de Diretor Executivo. Esta decisão foi comunicada ao Clube pelo próprio logo no arranque da temporada 2020/21, com efeito a partir do final da época.

Ao longo de mais de 13 anos, Rui Casaca foi um elemento fundamental na estrutura diretiva do futebol profissional, contribuindo para o crescimento e afirmação do SC Braga enquanto Clube de referência nacional e internacional.

O SC Braga agradece a Rui Casaca os anos de total dedicação, profissionalismo e superação ao serviço do nosso Clube e deseja-lhe as maiores felicidades.

O nome do sucessor de Rui Casaca na estrutura do SC Braga será anunciado em tempo oportuno.