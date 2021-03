Silas está de saída do Famalicão, confirmou o Maisfutebol.



O técnico de 44 anos foi apresentando a 1 de fevereiro e pouco mais de um mês depois deixa os famalicenses. A decisão da SAD surpreendeu o treinador sabe o nosso jornal, uma vez que este sentiu que só teve condições para introduzir as suas ideias na equipa após os três primeiros jogos, todos na primeira semana de trabalho. Apesar de ter somado cinco pontos nos últimos quatro jogos, o sucessor de João Pedro Sousa sai com uma vitória (Rio Ave), dois empates (Farense e Belenenses) e três derrotas (Benfica, Moreirense e Boavista).



Silas chegou ao Famalicão com a equipa no 16.º posto e sai com esta no 17.º, lugar que dá descida de divisão. Este foi o terceiro clube por onde o treinador passou depois de ter começou o percurso no Belenenses e de ter trabalhado no Sporting na época passada.



Depois do sexto lugar na época passada, o Famalicão vive uma temporada atípica e prepara-se para anunciar o terceiro treinador em 2020/21.





VÍDEO MAIS VISTO Namorada de Palhinha estreou-se em programa da TVI e médio surpreendeu-a