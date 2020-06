O Sp. Braga renovou contrato com Leandro Sanca até 2024.



Numa nota publicada nas redes sociais, o avançado de 20 anos marcou cinco golos em 27 partidas pelo conjunto sub-23, desempenho que lhe abriu as portas da equipa B - fez dois jogos.



«É com enorme satisfação que vejo a minha ligação ao Sp. Braga ser prolongada. Significa que o clube acredita em mim e reconhece o trabalho que tenho desenvolvido desde que cá cheguei. Vou trabalhar para retribuir o voto de confiança e continuar a evoluir neste grande clube», referiu, em declarações aos meios do clube.



Sanca chegou aos bracarenses em 2018 oriundo do Belenenses. Lembre-se que recentemente já o Sp. Braga tinha segurado João Madureira.