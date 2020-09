O Almería está a negociar com o Sporting a contratação de Pedro Mendes, confirmou o Maisfutebol.



Segundo as informações recolhidas pelo nosso jornal junto de fonte próxima do processo, o clube espanhol pretende recrutar o avançado de 21 anos a título de empréstimo. O negócio ainda não está concluído porque os dois emblemas ainda não chegaram a acordo relativamente à cláusula de compra.



Produto da formação dos leões, Pedro Mendes estreou-se na equipa principal pela mão de Leonel Pontes e logo com um golaço em Eindhoven ante o PSV, na Liga Europa. De resto, esse foi o único golo na equipa A do Sporting.



O jovem futebolista, que apenas foi inscrito na Liga em janeiro, disputou um total de 12 jogos na época passada, perdendo espaço após a chegada de Rúben Amorim.