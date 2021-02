O Sporting comunicou à CMVM os movimentos do mercado de inverno, tendo confirmado por exemplo as saídas de Luciano Vietto e de Stefan Ristovski por 3,5 milhões e por um milhão de euros, respetivamente.

No caso de Vietto, que se transferiu para o Al Hilal, o Sporting ficou com dez por cento de uma futura venda, enquanto no caso de Ristovski, que saiu para o Dínamo Zagreb, o Sporting ficou com dez por cento de uma futura mais-valia. Já o jovem João Silva saiu para o NK Istra a custo zero, mas a SAD leonina ficou com uma percentagem variável de uma futura venda.

Relativamente aos empréstimos, o Sporting comunicou que Pedro Mendes (Nacional), Pedro Marques (Gil Vicente) e Rafael Camacho (Rio Ave) não têm opção de compra, enquanto Sporar (Sp. Braga), Misic (Dínamo Zagreb), Ivanildo Fernandes (Almería) e Abdoulaye Diaby (Anderlecht) foram todos cedidos com opção de compra.

Refira-se por fim que Tiago Ilori foi emprestado ao Lorient, de França, a custo zero, tendo o Sporting ainda pagado 12 mil euros de comissão ao empresário Pini Zahavi.