Eduardo Quaresma está muito próximo de reforçar o Tondela por empréstimo de um ano do Sporting, confirmou o Maisfutebol.

O nosso jornal já havia dado conta do interesse dos beirões no defesa-central português, e nas últimas horas as negociações entre todas as partes avançaram, estando perto de serem finalizadas.

O jovem de 19 anos deve chegar a Tondela no início da próxima semana, ser apresentado e posteriormente começar a treinar às ordens de Pako Ayesterán.

No Sporting desde 2011/12, Eduardo Quaresma estreou-se pela equipa principal dos leões ainda na temporada de 2019/20. Na época transata, no entanto, perdeu espaço e foi apenas utilizado por Ruben Amorim em três ocasiões.

Agora, prepara-se para ter a primeira experiência fora do clube verde e branco no futebol sénior, ao serviço do Tondela.