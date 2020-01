O Sporting está a negociar a contratação de Andraz Sporar, avançado esloveno que representa o Slovan Bratislava (Eslováquia).

O Maisfutebol sabe que os leões já apresentaram uma proposta pelo goleador de 25 anos, mas a mesma foi rejeitada pelo clube eslovaco. As negociações prosseguem.

Andraz Sporar faz parte de uma lista de potenciais reforços do Sporting para a frente de ataque.

Máximo goleador do Slovan Bratislava, o avançado apresenta um registo de 21 golos em 26 jogos na presente temporada e de 34 golos em 36 jogos na época 2018/19.

Depois de destacar-se no NK Interblock e no Olimpija Ljubljana, no seu país, Andraz Sporar não foi particularmente feliz na Suíça (Basileia) e na Alemanha (Arminia Biefeld).

No início de 2018, o alvo do Sporting assinou pelo Slovan Bratislava e tem brilhado ao serviço da equipa eslovaca. Sporar marcou, por exemplo, dois golos ao Sporting de Braga nos jogos frente à equipa portuguesa no Grupo K da Liga Europa.

Segundo Ivan Kmotrik, diretor-geral do Slovan Bratislava, o Celtic (Escócia) e o Al-Gharafa (Qatar) também estão interessados na contratação do avançado.



TUDO SOBRE O MERCADO DE INVERNO