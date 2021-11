João Muniz assinou contrato profissional com o Sporting, informou o clube.



O defesa está no clube desde 2019 e tem jogado pelas equipas de juvenis e juniores dos leões.



«Nem consigo descrever aquilo que sinto neste momento. Estou a realizar um sonho e um objectivo que tinha desde que aqui cheguei. Não tenho quase palavras, mas estou muito feliz e orgulhoso», referiu, aos meios do clube.



O central de 16 anos apresentou-se como um jogador semelhante a Gonçalo Inácio, que apesar de também ser muito novo, é a sua referência.



«Gosto muito dele e acho que temos algumas parecenças, sobretudo pelo pé dominante – o esquerdo –, a qualidade de passe e a maneira como saímos a jogar», finalizou.