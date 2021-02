O futebolista luso-angolano Rafael Camacho está perto de tornar-se reforço do Rio Ave, por empréstimo do Sporting, até ao final desta época, apurou o Maisfutebol.

O extremo de 20 anos, fora dos planos de Ruben Amorim na equipa principal, passou em 2020/2021 para a equipa B, onde fez sete jogos e um golo, no Campeonato de Portugal, entre dezembro e janeiro.

As negociações em curso nesta segunda-feira colocaram Rafael Camacho com o futuro em Vila do Conde. Contudo, confirmou também o nosso jornal, o Famalicão e o Besiktas, da Turquia, foram outros clubes que estiveram na órbita do jovem, que é internacional pelas seleções jovens de Portugal dos sub-16 aos sub-20.

A confirmar-se a mudança, o Rio Ave é o terceiro clube de Rafael Camacho como sénior, depois do Sporting e do Liverpool. Foi precisamente nos reds, em Inglaterra, que Rafael Camacho concluiu a formação, feita também no Manchester City, no Sporting e no Real SC.