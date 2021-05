Rodrigo Ribeiro assinou contrato profissional com o Sporting, anunciou o clube leonino.



Em Alcochete desde 2017, onde chegou proveniente do Alfenense, o avançado de 16 anos joga pelos sub-17, tendo feito um hat-trick frente aos Belenenses na primeira jornada do Torneio Nacional de sub-17.



«É um sentimento de orgulho por, depois de vários anos a trabalhar, ter conseguido atingir os meus objectivos. Agradeço ao Sporting, aos meus colegas e treinadores que também ajudaram para que isto fosse possível», referiu, citado pelo site do emblema leonino.



O Sporting não revelou a duração do vínculo do jogador de 16 anos, já internacional sub-16 português.