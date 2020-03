[artigo atualizado]

O Sporting está no mercado à procura de um diretor geral para a próxima temporada, uma pessoa que reforce o departamento de futebol, que nesta altura conta com o presidente Frederico Varandas e com Hugo Viana.

Nesse sentido, e segundo soube o Maisfutebol, através de um emissário, o Sporting sondou Mário Branco, que está em final de contrato com o PAOK, da Grécia, sobre a possibilidade deste abraçar o projeto desportivo do Sporting.

O Sporting, no entanto, desmentiu oficialmente esta informação, garantindo não ter mandatado ninguém para fazer essa sondagem. O Maisfutebol mantém que uma pessoa contactou, de facto, Mário Branco.