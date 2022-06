A época 2022/23 na I Liga tem, até esta quinta-feira, quase 30 reforços oficializados entre os 18 clubes da I Liga.

Até ao momento, dez dos 18 clubes do principal escalão do futebol português já anunciaram caras novas para a próxima época, sendo a mais recente Morlaye Sylla, do Arouca.

O Benfica, o V. Guimarães e o Portimonense, todos com quatro nomes cada, são líderes nas contratações até ao momento. Depois, Gil Vicente e Boavista surgem já com três reforços cada.

Veja, na galeria associada, os reforços das equipas da Liga portuguesa para 2022/23.