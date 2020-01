O Vitória de Guimarães acertou o empréstimo de Al Musrati até ao final da presente temporada, confirmou o Maisfutebol.



O jogador libanês de 23 anos chegou a Portugal em 2016 e, após três épocas na equipa B do Vitória, iniciou a temporada como titular na formação orientada por Ivo Vieira.



A partir de setembro, Al Musrati foi perdendo espaço no onze e somou apenas aparições ocasionais. Face a isso, o empréstimo é uma solução que agradou a todas as partes.



