O presidente do Boavista, Vítor Murta, confirmou esta segunda-feira que Vasco Seabra é uma das hipóteses para suceder a Daniel Ramos no comando técnico dos axadrezados, tal como o Maisfutebol já havia noticiado.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente frisou, no entanto, que o clube ainda não tomou uma decisão final.

«O Vasco Seabra é uma das hipóteses, como tantas outras. Se gostamos do Vasco Seabra? Sim. É um jovem treinador com sucesso e boas ideias», começou por dizer.

«Mas não temos nada neste momento de concreto que nos permita afirmar que o Vasco Seabra será o treinador da próxima época. Estamos a pensar e a tomar decisões», acrescentou, revelando ainda que está a trabalhar em conjunto com Luís Campos, diretor desportivo do Lille. Recorde-se que o dono do clube francês adquiriu recentemente a SAD do Boavista.

De resto, Vítor Murta negou ainda que Vítor Oliveira esteja na calha para ser o próximo treinador ou diretor desportivo do clube. Uma hipótese avançada nesta segunda-feira por alguma imprensa.