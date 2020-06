Guarda-redes titular do Benfica desde que chegou à Luz, no verão de 2018, Odysseas Vlachodimos tem sido associado a alguns clubes europeus, nomeadamente o Newcastle.

Em entrevista à Kicker, o internacional grego frisa, no entanto, que está muito feliz no clube encarnado: «A verdade é que tenho contrato. O Benfica é um clube fantástico, onde a família é extremamente importante e onde há um grande respeito. Sinto-me muito confortável aqui.»

«Estou concentrado no que posso controlar: melhorar em todos os treinos e em todos os jogos», acrescentou.

Diz Vlachodimos que deixou o Estugarda, em 2016, porque queria jogar mais, e que desde então o seu sonho se tornou realidade.

«Cresci no Panathinaikos e no Benfica para me tornar o número 1 num clube de topo da Europa. Sagrei-me campeão [pelo Benfica], joguei na Liga dos Campeões e tornei-me internacional grego», afirmou.

Vlachodimos falou ainda sobre Julian Weigl, médio alemão que chegou ao Benfica no passado mês de janeiro: «Fiquei feliz pelo Julian ter vindo, já nos conhecíamos da seleção sub-21 [da Alemanha]. Ele chegou num momento difícil. Tivemos umas semanas à inglês [muitos jogos] e sem preparação, porque em Portugal não há pausa no inverno. Nesse aspeto, o seu início não foi fácil.»

«Acredito que devido à interrupção relacionada com o coronavírus, vamos otimizar os nossos processos e o Julian desenvolverá todo o potencial que tem», atirou.