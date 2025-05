O Comendador António Saraiva foi eleito por unanimidade para a Mesa da Assembleia Geral [MAG] da Liga anunciou esta sexta-feira o organismo que tutela o futebol profissional em Portugal.

Com 71 anos, o atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa concorria como candidato único.

«António Saraiva tomou posse logo após ter sido conhecido o resultado da Eleição Intercalar, iniciando as suas funções de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Liga Portugal para o período remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27», pode ler-se num comunicado no site da Liga.

O novo presidente da MAG da Liga foi presidente da Confederação Empresarial de Portugal [CIP], entre 2010 e 2023, e também vice-presidente da Confederação de Empresas Europeias que representa as principais confederações de 35 países europeus.