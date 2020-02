A Mesa de Assembleia Geral do Sporting, liderada por Rogério Alves, decidiu esta terça-feira não convocar uma assembleia geral destitutiva, como pretendia o movimento «Dar futuro ao Sporting».

Num comunicado publicado no site oficial do Sporting, a Mesa de Assembleia Geral referiu que encontrou razões formais e razões de fundo para não aceitar levar Frederico Varandas a votos.

Entre as razões formais estão irregularidades na forma como as assinaturas foram recolhidas. Entre as razões de fundo está o facto de não haver aquilo que a Mesa considera ser «justa causa» para realizar uma AG destitutiva.

Leia o comunicado da Mesa de Assembleia Geral na íntegra:

A Mesa da Assembleia Geral do Sporting Clube de Portugal vem informar os Sócios e Adeptos do seguinte:

1. Nesta data deliberou, por unanimidade, indeferir o requerimento apresentado a 7 de Janeiro de 2020 pelos Sócios António Luís Barbosa Lonet Delgado e Carlos Manuel Barbieri Serra Mourinha, no qual se solicitava a convocação de uma Assembleia Geral comum extraordinária, tendo como ponto único deliberar a revogação com justa causa do mandato dos titulares de todos os Órgãos Sociais do Sporting Clube de Portugal.

2. O indeferimento do requerimento fundamenta-se em irregularidades formais, devidamente detalhadas na deliberação.

3. Ainda assim, a Mesa da Assembleia Geral entende que os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de "justa causa".

4. Todas as razões de facto e de direito que fundamentam o indeferimento encontram-se na deliberação da Mesa da Assembleia Geral remetida nesta data aos Requerentes e disponibilizada no sítio do Sporting Clube de Portugal.

5. Por fim a Mesa da Assembleia Geral esclarece ainda, que competiu aos serviços do Sporting Clube de Portugal a verificação dos requisitos estatutários que dizem respeito à elegibilidade das assinaturas.