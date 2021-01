O jogo entre o Nacional e o Sporting, da 13.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para as 18h30 de quinta-feira, pode ficar condicionado pela depressão Filomena.

O arquipélago da Madeira e o sul de Portugal Continental vão ser afetados a partir desta tarde e até sexta-feira por vento forte, chuva e agitação marítima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA sublinha que os efeitos da depressão Filomena vão afetar o estado do tempo nessas regiões, sendo que, no arquipélago da Madeira, os efeitos vão ser sentidos com o aumento da intensidade do vento nas próximas horas, prolongando-se até à manhã de sexta-feira, com rajadas até 75 quilómetros por hora e até 110 quilómetros por hora nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira. Note-se que o Estádio da Madeira fica precisamente situado numa das zonas mais altas da ilha.

Realizando-se o jogo, este pode ser um obstáculo sério às duas equipas e também pode afetar a logística de viagens do Sporting, nomeadamente o regresso a Lisboa após o jogo, uma vez que a intempérie vai afetar com significado a zona do aeroporto Cristiano Ronaldo.