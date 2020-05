Mais de dois anos depois de sair do FC Porto, Miguel Layún diz que o primeiro ano com os dragões foi «o melhor da carreira». O internacional argentino tem 31 anos e está ligado ao Monterrey, admitindo ainda que tem grande vontade de «experimentar a liga argentina».



«Fiz no FC Porto a minha melhor época e foi nesse clube que mais desenvolvi o meu futebol», diz o polivalente jogador ao AS. «Depois aconteceram muitas coisas, tive de jogar como lateral direito e essa não é a melhor posição para o meu futebol.»



Layún fez 41 jogos, seis golos e bateu o recorde de assistências na época 2015/16, com Julen Lopetegui e José Peseiro. No ano seguinte [Nuno E. Santo como treinador] esteve em apenas 25 partidas e já com Sérgio Conceição fez 14 jogos antes de sair para o Sevilha em janeiro de 2018.



«O FC Porto viu a minha melhor versão. No Sevilha tive bom rendimento, mas não tão bom.»



Em 2019, Layún venceu a batalha contra o cancro. Está completamente recuperado.