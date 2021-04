O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, afirmou esta sexta-feira estar à espera de um jogo «competitivo» contra o Gil Vicente, na 25.ª jornada da I Liga, apontando que é positivo completar séries positivas, dado que a equipa de Vila do Conde, se não perder, soma inéditas quatro jornadas seguidas sem perder na Liga em 2020/2021.

«Vamos lutar pela vitória, pois são três pontos importantes. Mas espero um jogo competitivo, frente a um Gil Vicente que é uma equipa competente, à imagem do que tem sido desde que o Ricardo [Soares] assumiu o comando», observou, em conferência de imprensa.

«Completar séries positivas é sempre bom, porque o nosso foco é manter a estabilidade e, para isso, há que somar pontos. Emocionalmente, vai permitir-nos passar para níveis de desempenho diferentes, pois libertando alguma pressão tudo flui de forma natural», entendeu o técnico do Rio Ave.

Dizendo que a paragem na Liga foi benéfica para «equilibrar o grupo», Miguel Cardoso acredita que a equipa vai dar uma resposta no jogo deste sábado.

«Apesar de termos alguns jogadores nas seleções – e somos o quarto clube em Portugal que mais cedeu internacionais – foi um momento para reorganizar dinâmicas. Tivemos dois jogos de preparação que foram importantes para testar algumas soluções. Temos de dar continuidade a esse processo», disse.

Miguel Cardoso confirmou que o angolano Gelson Dala, a recuperar de lesão, ainda treinou limitado, mas é opção nos convocados para o embate ante os gilistas. Já Aderllan Santos (castigado), além dos lesionados André Pereira, Jambor e Júnio Rocha são baixas.

O Rio Ave-Gil Vicente joga-se a partir das 18 horas de sábado. A equipa de Vila do Conde parte para a jornada no nono lugar, com 27 pontos, enquanto o Gil é 12.º, com 25. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.