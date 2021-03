Figura: Miguel Cardoso

O avançado do Belenenses esteve em praticamente todas as raras oportunidades de golo do jogo, e, por isso, quem mais senão ele, para o decidir. Depois de três tentativas na primeira parte, na única vez que apareceu na segunda desviou um cruzamento de Cassierra e garantiu uma preciosa vitória para a sua equipa sobre um adversário direto na luta pela manutenção.

Momento do jogo:

Minuto 78, Miguel Cardoso marcou e o Belenenses matou definitivamente o Farense no jogo. Se estava a ser complicado para os algarvios incomodarem a baliza de Kritciuk, o golo de Miguel Cardoso a 12 minutos do final deixou-os ainda mais intranquilos e sem capacidade de reação para evitar a derrota.

Outros destaques

Cassierra: cartada decisiva de Petit. O avançado colombiano entrou e dez minutos depois fugiu a Eduardo Mancha para cruzar para o encosto de Miguel Cardoso à boca da baliza, decidindo o encontro.

Afonso Sousa: enquanto esteve em campo transmitiu serenidade e procurou movimentar a sua equipa nas saídas para o ataque. Sempre com clara noção e leitura de jogo, dos pés de Afonso Sousa a bola saiu sempre jogável.

Ryan Gauld: o mais inconformado da equipa algarvia, mas também muito marcado pelos adversários. Por isso, o escocês teve que ser sagaz na procura de espaços, este sábado atuando mais descaído pela esquerda, mas trocando com Fabrício em diagonais em direção à baliza.