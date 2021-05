Declarações do treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave FC, em Vila do Conde, após a derrota por 2-0 ante o Sporting, em jogo da 31.ª jornada da I Liga:

«Nós corrigimos algumas questões fundamentais ao intervalo. Corrigimos, conseguimos jogar. No início da segunda parte, estivemos mais competentes e agressivos. Depois, um conjunto de ataques rápidos ou situações de ligações foram marcadas com falta e limitaram a possibilidade de irmos para ataque.»

«Obviamente que a introdução do Mané traz coisas. E que fique claro: o treinador do Rio Ave não é doidinho por deixar o Mané no banco, quando tem sido um jogador tão importante ao longo da época. O Mané tem tido limitações sobre a possibilidade de gerir mais tempo de jogo. Está a ficar cada vez mais disponível, infelizmente os jogos começam a ser poucos. Pusemos o Mané no jogo, corri um bocadinho de risco, mas a equipa precisava de outra coisa e ele trouxe essa energia, deu-nos mais alguma variabilidade, acabámos por tornar-nos um bocadinho mais agressivos e estar mais dentro do jogo também.»

[Penálti:] «Estive a ver com mais calma o lance e, para mim, é inaceitável o penálti, resulta de um lance normal do jogo. Foi um momento, não digo capital, mas difícil para a equipa na reação emocional, até porque houve um sentimento generalizado ali de que as coisas não foram muito claras. Até me apercebi de algumas conversas entre jogadores, mas tivemos de gerir esse momento negativo. Ao intervalo, foi necessário introduzir energia, dizer aos rapazes que o jogo estava em aberto e que um golo trazia desconforto ao Sporting.»