O treinador do Gil Vicente, Rui Almeida, bem como o seu adjunto, Miguel Matos, estão recuperados da covid-19. A confirmação foi feita ao final desta manhã, em nota oficial, pelo emblema barcelense, que ainda não se estreou na I Liga devido aos 18 casos que assolaram o clube.

«Após o cumprimento da quarentena obrigatória, a equipa técnica fica desta forma completa para o regresso ao trabalho», referiu o Gil Vicente, em nota informativa através da rede social Facebook.

Almeida e Matos eram dois dos 18 casos positivos de covid-19 detetados no clube. Dez jogadores, cinco elementos da equipa técnica e três pessoas sem ligação ao futebol profissional tinham testado positivo.

Os restantes elementos da estrutura do futebol gilista tiveram testes negativos em duas rondas realizadas na última semana e vão ser submetidos a novos testes 48 horas antes do jogo com o Portimonense, tal como regulamentado.

O Gil, que viu o jogo ante o Sporting, da primeira jornada, adiado, tem encontro marcado com o Portimonense às 16 horas do próximo domingo, em Barcelos, para a segunda jornada. A preparação está a ser feita com treinos individualizados a partir de casa.