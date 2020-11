O técnico do Famalicão, João Pedro Sousa, não compareceu na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga após a derrota com o Sp. Braga (1-0) em jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga.

Após o encontro que se disputou na pedreira apenas o líder da SAD famalicense, Miguel Ribeiro, esteve na sala de imprensa para reagir às incidências do jogo que terminou com a derrota do Famalicão.

Reportando-se às decisões da equipa de arbitragem liderada por Rui Costa, nomeadamente às decisões com recurso ao VAR, Miguel Ribeiro queixou-se da interferência que tiveram no resultado final.