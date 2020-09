O Famalicão anunciou esta sexta-feira a contratação de Gil Dias, tal como o Maisfutebol tinha noticiado em tempo oportuno.

O extremo de 23 anos chega ao emblema minhoto por empréstimo de um ano do Mónaco.

«Depois de vários anos no estrangeiro, senti ser o momento e clube ideais para regressar ao meu país. Estou muito feliz e desejoso de ajudar o Futebol Clube de Famalicão a manter o trajeto ascendente no futebol português», disse o jovem citado na nota do clube.

Gil Dias está assim de regresso ao futebol português, depois de ter representado o Rio Ave em 2016/17, também emprestado pelo Mónaco. De lá para cá, foi cedido a Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiakos e Granada.