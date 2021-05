Manuel Ribeiro deixou, na segunda-feira, o cargo de diretor desportivo do Moreirense, ao fim de um ano.

A informação foi confirmada pelo próprio, à agência Lusa, depois de ter assumido as funções nos cónegos desde o verão de 2020. Antes, já tinha exercido igual cargo entre 2009/2010 e 2011/2012, período no qual o Moreirense subiu do terceiro escalão até à I Liga.

O dirigente natural de Aveiro, que substituiu Marco Couto e chegou a ser diretor desportivo no Gil Vicente, também coincidiu com o presidente do Moreirense em 2006/2007, quando Vítor Magalhães presidia o V. Guimarães, então na II Liga.

De recordar que o treinador Vasco Seabra, que tinha mais um ano de contrato, esta de saída do comando técnico dos minhotos, que vai ser assumido por João Henriques.