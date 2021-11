Lito Vidigal vai suceder a João Henriques no cargo de treinador principal do Moreirense, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

O treinador luso-angolano de 52 anos, sabe o nosso jornal, orienta pela primeira vez o plantel dos minhotos no treino desta terça-feira, em Moreira de Cónegos.

Lito volta assim ao ativo na I Liga quase um ano depois da rescisão com o Marítimo, clube que orientou na parte inicial da época 2020/2021 e do qual saiu em dezembro de 2020.

O vínculo ao clube do concelho de Guimarães, atual 16.º e antepenúltimo classificado da I Liga, com nove pontos, será pelo menos até ao final da presente temporada.

Numa carreira de treinador já com quase 20 anos, Lito assume o 14.º clube como técnico em Portugal. Antes do Marítimo, já tinha passado pelo V. Setúbal (este por duas ocasiões), Boavista, Desportivo das Aves, Arouca, Belenenses, União de Leiria, Portimonense, Estrela da Amadora, Ribeirão, O Elvas, Pontassolense e Portosantense. No estrangeiro, além da seleção de Angola, orientou o Maccabi Tel Aviv (Israel), o AEL Limassol (Chipre) e o Al Ittihad Tripoli (Líbia).

A oficialização do acordo por parte do clube deverá ser feita assim que o processo de rescisão de contrato com João Henriques esteja absolutamente fechado.