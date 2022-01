O novo treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, oficializado esta sexta-feira, prometeu uma equipa «com espírito vencedor» e apontou já ao jogo com o Vizela, da 17.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para este sábado.

«Vi uma equipa com um espírito vencedor e quer dar a volta à situação, que acredita na sua qualidade individual e coletiva e na estrutura que a acompanha. Estou muito satisfeito com o que encontrei a nível das pessoas e das infraestruturas», disse Sá Pinto, sucessor de Lito Vidigal, na antevisão ao duelo minhoto.

Sá Pinto revelou que teve outros convites para a sua carreira, mas assumiu que a persistência do presidente do clube, Vítor Magalhães, foi decisiva para voltar a assumir uma equipa em Portugal.

«Confesso que estive muito próximo de ir para outros clubes no estrangeiro, recusei algumas propostas e não estava, até há pouco tempo, a pensar treinar em Portugal. Mas, depois da persistência do nosso presidente, um homem bem-sucedido na vida empresarial e desportiva, que não consegue ouvir um não, fui convencido para este desafio», disse o técnico de 49 anos, que tinha deixado o Gaziantep, da Turquia, no final da última temporada.

O antigo futebolista apontou, em relação aos objetivos, «à manutenção», mas crê na equipa para «mais». «A mentalidade desta equipa é muito competitiva. Gosta de ganhar e sofre muito quando não o consegue. Temos de fazer isso no campo para traduzir em resultados», vincou, não se alongando sobre a possibilidade de reforço do plantel neste mês, mas que isso «é uma situação natural no mercado de janeiro».

«Até à data não estou muito preocupado com a situação. Tenho gostado do que tenho visto. Teremos tempo até ao final do mês para perceber se temos necessidades ou não. No início de uma relação há sempre um novo acreditar dos jogadores e um lado motivacional. Tenho sentido um grande compromisso», referiu.

Sá Pinto vai para o dérbi com o Vizela com apenas dois treinos realizado ao comando do Moreirense, mas quer «começar bem» num duelo «sempre emocional e especial».

O Vizela-Moreirense está agendado para as 15h30 de sábado. Os cónegos ocupam o 16.º lugar, com 12 pontos. O Vizela é 12.º, com 16 pontos. Hugo Miguel é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.