Rodrigo Conceição protagonizou um dos lances mais caricatos da 2.ª jornada da Liga, vendo o cartão vermelho direito três minutos depois de entrar em campo no Santa Clara-Moreirense (2-2).



O jogador cedido pelo FC Porto - filho de Sérgio Conceição - entrou ao minuto 73 e foi expulso por palavras ao minuto 76.



No relatório divulgado esta quarta-feira, o árbitro David Silva explica que o lateral direito viu o cartão vermelho direto por «usar linguagem ou gestos ofensivos, injuriosos e ou grosseiros.»



Na descrição complementar, o juiz do encontro escreve que Rodrigo Conceição «proferiu as seguintes palavras para o Quarto Árbitro: 'Abre os olhos' gesticulando de forma efusiva com os braços.»



O lateral do Moreirense ficou irritado com a decisão da equipa de arbitragem: «Após a exibição do cartão vermelho dirigiu-se na direção do quarto árbitro e proferiu as seguintes palavras: "é por eu me chamar Conceição? Vocês são sempre a mesma m...!"»

Recorde o lance da expulsão: