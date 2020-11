Afonso Figueiredo, jogador formado no Sporting, voltou a Alvalade com a camisola do Moreirense e no final falou à Sport TV:



«Entrámos bastante bem, com confiança. Estudámos e explorámos bem os pontos fracos do Sporting. Sofremos um golo estranho, mas estivemos bem ao longo de todo o jogo.»



«Contenção? Não viemos para defender, queríamos os três pontos. A atitude foi boa, se calhar não entrámos tão bem na segunda parte, mas estivemos bem e merecíamos um resultado melhor.»



«Contrariedades? Vivemos tempos difíceis com a pandemia da covid19 e estamos a tentar adaptar-nos a tudo. Vamos ter de passar por cima desta fase.»



«O mister César Peixoto trouxe ideias novas, as coisas demoram o seu tempo, mas sei que vamos conseguir jogar como o nosso novo treinador quer e conseguir bons resultados.»