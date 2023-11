Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (1-0) frente ao Moreirense:

«Penso que esta derrota é injusta. Na primeira parte o jogo foi mais equilibrado, o Moreirense conseguiu criar mais dificuldades nas segundas bolas, em que é forte na forma como acelera, foi mais forte nos duelos e tiveram mais capacidade de luta. Nós conseguimos chegar com alguma fluidez, mas não fomos tão assertivos no jogo por fora para sermos capazes de aproveitar o espaço. Mas, conseguimos na mesma chegar lá, ganhámos muitos cantos e podíamos ter sido felizes. Na segunda parte tivemos uma postura muito melhor, começámos a ganhar duelos, a não permitir que o Moreirense conseguisse acelerar o jogo. Sabíamos que quando conseguíssemos isso o Moreirense é forte nas transições e não podíamos ter perdas de bola. Numa perda de bola o Moreirense chegou ao golo. Ficámos um pouco nervosos em desvantagem, mesmo assim não deixámos de ir em busca do golo. Se definíssemos melhor podíamos ter chegado ao golo do empate, que seria justo, mas acho que devemos olhar em frente».

[Primeira derrota, sem marcar golos. Falta de eficácia?] «Podíamos ter tido mais calma no nosso jogo posicional, havia muito espaço. Faltou calma e sermos assertivos. Tivemos muitas situações de remates bloqueados, bolas paradas, quando chegámos a esse momento e não conseguimos fazer golo a equipa ficou um pouco intranquila. Entrámos muito bem na segunda parte a levar o Moreirense lá para trás, faltou sermos mais assertivo e fazer golo. Num jogo equilibrado, a equipa que marcasse podia ganhar, foi isso que o Moreinense fez, marcou e baixou as linhas».

[Displicência na circulação de bola] «Penso que não foi displicência, porque conseguimos empurrar o Moreirense lá para trás. Penso que foi a tomada de decisão, e eu quero que os meus jogadores tenham coragem nesse momento, na tomada de decisão».