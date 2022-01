Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota (0-1) frente ao Moreirense:

«Não abordámos o jogo da forma como queríamos. A equipa teve poucas ligações com bola, tivemos muitas perdas de bola. Não fomos capazes de pegar no jogo, não conseguimos ganhar os duelos e ficámos desconfortáveis. Não estávamos a controlar a largura nem a profundidade, estávamos a criar erros o que deu um enorme desconforto. Na segunda parte, no nosso melhor período, em que já estávamos a ser capazes cometemos mais um erro num lançamento a nosso favor e o Moreirense foi eficaz. Depois voltámos a ser nós outra vez, uma equipa aguerrida, mas faltou um pouco de clarividência. Pelo que fizemos na parte final merecíamos o empate. Estamos tristes, queríamos ganhar o primeiro dérbi na Liga, nas mão conseguimos, agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo».

[Equipa abusou nas bolas paradas e cruzamentos] «Faltou o posicionamento da equipa, dos nossos médios. A equipa estava desconfortável, tentámos entrar por fora para a equipa crescer e ganhar confiança. Faltou sempre jogo interior, por fora e nas bolas paradas conseguimos lá chegar. Pela atitude e mudança de comportamento a equipa merecia chegar ao empate».

[Igor Julião teve dificuldades em lidar com Conté. Koffi não joga no próximo jogo. Preocupado para o jogo com o FC Porto?] «Não preocupa. Isto é uma aprendizagem, é um jogador que chegou este ano e está a adaptar-se ao futebol português. Estava com dificuldades a adaptar-se ao espaço, vamos trabalhar essa lacuna e ele vai ganhar referências para estar melhor no próximo desafio. Ele e a equipa toda».