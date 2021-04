Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o empate (1-1) frente ao Moreirense:

«É claramente injusto o resultado, mas o futebol é assim. Podíamos e devíamos ter feito o segundo golo, foi anulado por centímetros, e no fim a bola sobra para um jogador do Moreirense que faz um grande golo. Acontece, hoje sofremos no fim e nesta jornada foi ao contrário para os adversários. Parece-me bem para se deixar de se falar sempre na estrelinha. Acho que fizemos um bom jogo, dominámos, o Moreirense não teve grandes oportunidades, controlámos sempre o jogo, mas aconteceu o que aconteceu».

[Tentou segurar a margem mínima?] «É a nossa forma de jogar, tentámos abrir a equipa do Moreirense, puxá-los para ter mais espaço. Tivemos oportunidades, não conseguimos marcar e até ao fim ao jogo o Moreirense foi feliz, o que aconteceu é o que às vezes acontece no futebol.