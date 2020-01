Ruben Amorim, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória por 2-1 frente ao Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Entrámos muito bem. O problema foi não termos marcado o terceiro golo. Recuperámos várias vezes a bola tão em cima da área e com o Moreirense tão aberto que parecia que havia espaço a mais e depois acabámos por precipitarmo-nos. Aconteceu o que é normal num 2-0 completamente controlado, sem o adversário ter criado oportunidades de golo. Houve um lance de bola parada, uma bola que sobrou para a entrada da área... sentimos o golo, mas os meus jogadores adaptaram-se muito bem. Notou-se algum cansaço no final, mas tenho jogadores muito inteligentes e segurámos o jogo até ao final. Podia ter sido mais tranquilo, mas é o futebol. O que interessa foi que ganhámos três pontos.»



[Comentário à expulsão do Novais]:



«Ainda não tive oportunidade de ver na televisão, mas pareceu-me exagerada. Foi a decisão do árbitro. Tirou-nos um jogador para jogo importante [Sporting]. Temos um plantel vasto e vamos entrar com onze jogadores. Minutos antes, o Novais tinha sofrido uma falta que o deixou limitado. O árbitro fez o que entendeu e viu, portanto, há que aceitar.»



[Seis mudanças no onze]:



«Num clube que está em várias frentes e que quer lutar por títulos, a jogar sempre com os mesmos só se tiver muita sorte... O Tormena lesionou-se por isso mesmo. Não jogou muitos jogos e depois teve um ciclo intenso de jogos. Não poupei ninguém, jogaram os que estava mais frescos e com mais energia. Portanto, jogaram os melhores. Desde que chegámos, mudámos sempre dois ou três jogadores. Temos de encontrar soluções, é difícil, mas é importante os jogadores sentirem isso e entenderam que o treinador não tem só conversa. Temos de apostar na formação. Se o Carmo tiver de entrar, entra, o Murilo tem de jogar e sofrer lá dentro.»



[Contratação do Abel Ruiz ao Barcelona B]:



«Pelo que o presidente disse não vai sair ninguém. Só queria falar do jogo. Tenho estes jogadores, todos os que estiverem prontos para jogar eu conto com ele, depois adapto consoante o rendimento.»