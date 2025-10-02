Apesar do bom momento, técnico do Moreirense avisa: «Temos de ser muito rigorosos»
Vasco Botelho destaca «versatilidade» do Nacional, próximo adversário na Liga
Vasco Botelho destaca «versatilidade» do Nacional, próximo adversário na Liga
Vasco Botelho, treinador do Moreirense, antevê um jogo «muito difícil» na deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional. O técnico admite o desafio de prever a organização da equipa madeirense. O encontro está marcado para as 15h30 de sábado.
Equipa titular em função do adversário
«É sempre possível [mudar a equipa titular]. Cada jogo tem as suas características. Consoante o momento de forma dos nossos jogadores, vamos ter de escolher um onze. Não vivemos agarrados àquela teoria de que 'em equipa que ganha não se mexe'. O onze’ pode ser o mesmo, mas também pode haver alterações, relacionadas com as características do adversário.»
Análise do adversário
«O Nacional é uma equipa versátil. Procura explorar a profundidade e as costas das equipas adversárias, mas também tem capacidade para entrar dentro do bloco defensivo. Vai-nos obrigar a estar muito concentrados do ponto de vista defensivo e a ter os timings certos para pressionar. Temos de ganhar as primeiras e as segundas bolas, muito importantes.»
Consistência e rigor no campeonato
«Quando acabar o campeonato, não queremos estar naqueles três [últimos] lugares. E queremos estar o mais acima possível. O nosso processo e o nosso jogo têm de ser fortes. Quando ganhamos muitas vezes, é normal que a maior parte das coisas esteja a correr bem, mas não está tudo bem. A coisa mais humana que existe é tirarmos o pé. Temos de ser muito rigorosos.»