Vasco Botelho, treinador do Moreirense, antevê um jogo «muito difícil» na deslocação à Madeira, para defrontar o Nacional. O técnico admite o desafio de prever a organização da equipa madeirense. O encontro está marcado para as 15h30 de sábado.

Equipa titular em função do adversário

«É sempre possível [mudar a equipa titular]. Cada jogo tem as suas características. Consoante o momento de forma dos nossos jogadores, vamos ter de escolher um onze. Não vivemos agarrados àquela teoria de que 'em equipa que ganha não se mexe'. O onze’ pode ser o mesmo, mas também pode haver alterações, relacionadas com as características do adversário.»

Análise do adversário

«O Nacional é uma equipa versátil. Procura explorar a profundidade e as costas das equipas adversárias, mas também tem capacidade para entrar dentro do bloco defensivo. Vai-nos obrigar a estar muito concentrados do ponto de vista defensivo e a ter os timings certos para pressionar. Temos de ganhar as primeiras e as segundas bolas, muito importantes.»

Consistência e rigor no campeonato

«Quando acabar o campeonato, não queremos estar naqueles três [últimos] lugares. E queremos estar o mais acima possível. O nosso processo e o nosso jogo têm de ser fortes. Quando ganhamos muitas vezes, é normal que a maior parte das coisas esteja a correr bem, mas não está tudo bem. A coisa mais humana que existe é tirarmos o pé. Temos de ser muito rigorosos.»