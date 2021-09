A zona de cartão do adepto no Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, foi este sábado estreada por um adepto do Arouca, em jogo da 7.ª jornada da Liga.

Nos jogos anteriores em Moreira de Cónegos ainda não se tinha utilizado as zonas destinadas ao cartão do adepto, nomeadamente nos embates com o Benfica, o Sp. Braga e o Famalicão.

Num embate com 863 adeptos nas bancadas, um deles foi precisamente para a zona de cartão de adepto, fazendo-se valer das possibilidades que essa zona permite. Sozinho, empunhou uma bandeira de dimensões consideráveis e tinha ainda uma tarja afeta ao Arouca. Uma claque de um homem só.

Ao lado, no que restava da bancada de topo estavam mais dois adeptos arouquenses que percorreram os quase cem quilómetros que separam Arouca de Moreira de Cónegos.