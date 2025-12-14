Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na Flash Interview do V+ após a derrota por 4-0 diante do Benfica, na 14.ª jornada do Campeonato Nacional:

Lesão de Vasco Sousa

«Estou aqui um bocado abananado, porque acho que temos uma possível lesão grave do Vasquinho [Vasco Sousa]. E é triste. Vamos ver.»

Benfica foi inteligente e esperou pelos erros

«Em relação ao jogo, é complicado eu chegar aqui e dizer que fizemos um jogo muito competente do ponto de vista defensivo e sofremos quatro golos. Mas a verdade é que os quatro golos que sofremos aconteceram no nosso momento ofensivo. Sofremos um golo de bola parada e três bolas que construímos mal, perdendo-as para o Benfica. O Benfica aproveitou e, portanto, a vitória foi mais do que justa para uma equipa que, como eu tinha dito na antevisão, veio jogar o jogo que precisava de jogar e fez isso de uma forma muito competente e inteligente, sabendo esperar pelo momento em que poderia forçar os nossos erros, erros que, normalmente, não cometemos, mas que acabámos por cometer e que nos tiraram do jogo. Porque, se olharmos para o jogo em si, eu salvo-o, e o Benfica, tirando o lance do golo, não fez nenhum remate na primeira parte. Se tivermos algum sucesso em sair, temos de ser mais incisivos e, se calhar, pensando nos outros jogos semelhantes que jogámos contra as melhores equipas deste campeonato, começámos com um jogo em Alvalade onde saímos, mas não criámos. Aqui, contra o FC Porto, já tivemos mais saída, mas continuámos a não criar muito. Chegámos a Braga, fizemos um grande jogo, saímos muito e criámos bastante. Hoje, acho que voltámos a não conseguir criar tanto nas vezes em que saímos, mas o jogo fica claramente marcado pelos erros que cometemos na construção, erros que não são comuns, que fazem parte de situações que trabalhamos, onde temos muitas opções para tomar decisões e onde hoje, na maior parte das vezes, não decidimos bem. Porque, se calhar, eu preferiria decidir bem e executar mal, ficaria mais tranquilo. Quando não decidimos bem, temos de refletir sobre isso, crescer e aprender. Portanto, em relação ao resultado, nada a dizer. Parabéns ao Benfica, e nós temos de continuar a trabalhar.»

Pontos positivos

«Sim, tenho de encontrar. Se eu digo sempre que não gosto de olhar para o resultado para balizar aquilo que nos orienta no dia a dia, também temos de ter a capacidade, por muito duro que seja e por muito penalizador que seja perder por 4-0, de olhar para o jogo como um todo. E a verdade é que há muitas coisas que fizemos bem no jogo. Assumimos o risco de pressionar o Benfica em todo o campo e penso que tivemos bastante sucesso. E, se calhar, também temos de olhar para esse sucesso, que, acho, o Benfica permitiu, porque não correu muitos riscos em construção. Soube lidar bem com o facto de estar a sofrer uma pressão em todo o campo, não correu grandes riscos e soube esperar pelo momento em que conseguiu resolver o jogo. Nós, se calhar, corremos mais riscos, como é habitual. O que se viu hoje, em relação ao nosso processo ofensivo, é aquilo que fazemos semanalmente e que já nos deu 20 pontos na tabela classificativa. Portanto, acreditamos que esse é o caminho. Agora, não fomos competentes e, por isso, temos de, como em todas as situações, olhar para elas, crescer, corrigir e, na próxima semana, dar uma resposta em grande.»