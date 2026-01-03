O sábado futebolístico da Liga terminou com um duelo de vizinhos a norte que devolveu o Moreirense aos triunfos. Após cinco jogos sem vencer, os cónegos – que chegaram a ser uma das sensações da prova – impuseram-se (0-2) com golos de Travassos e Schettine perante um AVS amorfo.

Completa-se a primeira volta no caso do AVS – os cónegos ainda têm uma jornada em atraso – sem que na Vila das Aves se tenha festejado qualquer triunfo. Afundados no último lugar, com apenas quatro pontos, os avenses voltaram a evidenciar debilidades e poucos argumentos para se levantar desta situação.

Inequivocamente superior, o Moreirense colocou-se na frente do marcador logo aos doze minutos. A forma como os cónegos assumiram as despesas do jogo, chamando a si a posse de bola, deu frutos cedo no jogo com um golo de Travassos que contou com a preciosa ajuda de Simão Bertelli.

O remate do lateral adaptado a extremo foi violento, é certo, mas o guarda-redes avense – que instantes antes tinha feito uma intervenção milagrosa – fica mal na fotografia ao deixar o esférico escapar por baixo do corpo. Um frango, como se diz na gíria, a colorir a supremacia do Moreirense.

Ao fim da primeira volta e com aquele que é o terceiro técnico – se não contabilizarmos o interino Armando Roriz – o conjunto avense continua com as dificuldades evidenciadas desde o arranque da temporada. Muita dificuldade na construção, ausência de jogadas com mais de três passes consecutivos e momentos de desorientação em campo.

Nesse cenário, um Moreirense em quebra que não somou qualquer triunfo nos últimos cinco jogos, com simplicidade agigantou-se mesmo sem fazer um jogo deslumbrante. Foi suficiente para ser melhor e, com isso, conseguir gerir a vantagem construída com o tal remate de Travassos.

Com naturalidade a equipa de Moreira de Cónegos fez o segundo no início da segunda metade, confirmando o triunfo. Simão ainda defendeu para a frente o primeiro remate, de Stjepanovic, na área o estreante a titular Rodrigo abdicou do remata na recarga para servir Schettine, que apenas teve de encostar.

Rude golpe nas hipotéticas aspirações de reação avense após o intervalo, selando-se aí – ao minuto 50 – o resultado final. Triunfo do Moreirense, que se aproxima dos lugares europeus, tendo ainda um jogo para disputar na primeira volta. Pode encostar-se ao Sp. Braga no quinto posto.

A FIGURA: Stjepanovic

Sem se dar por ele, o médio sérvio preencheu o meio campo, jogou e fez jogar. Cumpriu defensivamente e taticamente ao dar equilíbrio à equipa do Moreirense, e teve sempre critério com bola. Um pêndulo do conjunto cónego, fazendo o remate cuja recarga acaba por valer o segundo golo da noite.

O MOMENTO: golo de Travassos (12’)

Remate violento de fora da área, a contar com a ajuda de Simão Bertelli para se traduzir em golo. O guarda-redes avense abordou mal o remate e acabou por deixar o esférico passar por baixo do corpo, podendo fazer claramente mais. Começou aqui a escrever-se a vitória do Moreirense.

NEGATIVO: uma volta sem vencer

O campeonato chegou a meio e o AVS não averbou qualquer triunfo. Apenas quatro empates, que se traduzem em quatro pontos (em 51 possíveis) ao fim de dezassete jornadas fazem a contabilidade de uma equipa amorfa e sem soluções aparentes na Vila das Aves.