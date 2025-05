Apesar de já ter garantido a permanência, o Moreirense vem de quatro jogos seguidos sem vencer e Cristiano Bacci quer acabar bem a época ao vencer o Estoril no último jogo em casa.

«Nas últimas quatro jornadas, jogámos contra dois grandes [derrotas com Sporting e FC Porto por 3-1], podíamos ter ganho com o Nacional [1-1, em casa]. Estamos a rodar a equipa, como é normal estamos a gerir todo o plantel, quem jogou um pouco menos está a jogar. Queremos deixar uma boa imagem, os adeptos e o clube merecem, vamos tentar ganhar», disse o técnico italiano.

«[O Estoril] é uma boa equipa, bem trabalhada, com bons jogadores, é uma das equipas de que gosto mais no campeonato português, tem uma identidade, muito objetiva, joga da mesma forma em casa ou fora», observou.

O Moreirense perdeu no Dragão (3-1) na última jornada e Bacci apontou que os cónegos fizeram «um bom jogo, apesar de que o árbitro [Gustavo Correia] tinha a camisola do FC Porto».

Com contrato até ao final da temporada, o treinador italiano não revelou se vai continuar ou sair do clube, até porque ainda não falou com a direção sobre o assunto.

O Moreirense, já com Benny, regressado de castigo, mas sem os lesionados Ofori e Rúben Ismael, recebe o Estoril este domingo, às 18h00, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.