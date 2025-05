Cristiano Bacci, treinador do Moreirense, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Estoril:

«Na flash os dois treinadores disseram que tiveram o controlo do jogo. Ter controlo do jogo significa, às vezes, não ter bola e ter o controlo do jogo. Eles não conseguiram fazer o jogo deles e por isso é que tivemos o controlo do jogo.

Tivemos possibilidade de fazer um golo a mais, mas eles acabaram por empatar. Foi um bom jogo, no sentido do espetáculo, com as duas equipas tentaram ganhar.

[deixou fugir uma vantagem de dois golos] O Estoril entrou com tudo na segunda parte, jogou com dois pontas de lança, é uma equipa forte, mas não sentia perigo de chegarem ao empate. Foram dois lances isolados que deram o empate. Aconteceu e isso é o bom do futebol. Com o 2-2 ainda tivemos uma grande oportunidade. Quero evidenciar a atitude da equipa, que queria fechar a temporada em casa com uma vitória, mas não conseguiu».