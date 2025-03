Domingo é dia de dérbi de Guimarães e Cristiano Bacci garante que a equipa está focada na resposta que pretende dar em campo.

O técnico do Moreirense fez a habitual antevisão ao encontro com o V. Guimarães e admitiu que a pausa para as seleções foi positiva, sendo que os jogadores estão empenhados em garantir o objetivo da manutenção.

«As vitórias dão sempre confiança no trabalho do dia-a-dia. Fizemos duas semanas de bom trabalho, a equipa está a melhorar, mas ainda tem margem para melhorar mais na fase final e temos que continuar assim. Com certeza a vitória não nos garante o nosso objetivo, temos que continuar a pontuar e a ganhar jogos», afirmou.

«A equipa está focada, quer dar resposta no campo e não antes do jogo. Sou um tipo competitivo e quando não há jogos é mais difícil, ainda assim a interrupção foi positiva para trabalhar o meu conceito de jogo», acrescentou.

O jogo entre Moreirense e V. Guimarães está marcado para as 20h30 deste domingo e terá a arbitragem de Cláudio Pereira.