O treinador do Moreirense, Vasco Botelho da Costa, fez este sábado a antevisão ao jogo com o Benfica, da 14.ª jornada da Liga, marcado para as 18 horas de domingo, em Moreira de Cónegos, com transmissão TVI e no Maisfutebol:

Intenção do Moreirense e estratégias do Benfica:

«O Benfica tem momentos em que individualiza a pressão, em que baixa o bloco para contra-atacar ou em que explora um jogo mais paciente. No jogo com o Nápoles, explorou a profundidade. Somando a esta componente estratégica muito forte, temos a qualidade individual dos seus jogadores. Temos de estar muito alerta para os diferentes cenários. Vamos tentar ser ao máximo a equipa que gostamos de ser, perante uma equipa de qualidade, que nos vai deixar desconfortáveis, sem tanta bola quanto gostávamos.»

Concentrar no jogo independentemente do adversário:

«Queremos ser uma equipa que jogue de igual forma contra qualquer adversário. Num campeonato contra cinco “grandes” clubes, o Moreirense está, à partida, derrotado para esses jogos, mas queremos inverter isso. Gostamos efetivamente de jogar em casa. É muito bom sinal se qualquer adversário que aqui venha se sentir desconfortável.»

Marcelo, Maracás, Michel e Gilberto Batista:

«Quatro centrais fantásticos. Experientes, irreverentes. Estão sempre a “morder os calcanhares” aos “velhinhos”.»

Ausência de Alanzinho por castigo:

«É uma oportunidade para outros. Mas é muito importante nas manobras defensiva e ofensiva do Moreirense.»