Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a vitória frente ao Estoril. O técnico considera que «o Estoril teve oportunidades, mas o Moreirense foi superior».

Análise ao jogo

«Dedicar a vitória aos nossos adeptos, que têm sido incansáveis. Em Famalicão conseguimos o empate, mesmo a sofrer, fizeram-se ouvir e hoje estiveram cá num horário difícil. O grupo de trabalho merece muito. Não passámos a ser uma má equipa, jogamos num campeonato muito difícil, contra bons treinadores e boas equipas, tirando o jogo com o Porto, em que fomos dominados e não tivemos hipóteses, fomos competitivos nos restantes jogos desta série em que não ganhámos. Temos trabalhando muito, fomos perdendo alguma qualidade no nosso jogo, nem sempre de forma consentida. Os jogadores têm honrado ao máximo a camisola que vestem».

«Em relação ao jogo, foi um jogo difícil, com uma intensidade muito alta, o Estoril a não ter problemas em partir o jogo. Estivemos muito bem no momento defensivo, conseguimos pressionar. Conseguimos várias oportunidades, apesar de algumas bolas terem entrado no nosso bloco, o Estoril tem um plantel fantástico, uma equipa recheada de opções em que se dá ao luxo de na segunda parte ir ao banco buscar Guitane, Holsgrove e João Carvalho, o que isso ainda traz mais brilho ao que fizemos».

Primeiro jogo sem sofrer golos em três meses e Kevyn em estreia a titular

«Esteve ao nível que já mostrou quando foi chamado. Surpreende-me como é que um miúdo tão novo que chega do Brasil consegue ter tanta calma e tranquilidade, algo que os jogadores da América do Sul não têm tão afinado. É algo que ele tem, todos se ajudaram uns aos outros, olho para a nossa equipa e não consigo ver um jogador que tenha estado uns furos abaixo, estivemos bem defensivamente. Tivemos um mérito muito grande na forma como vencemos».

Regresso os triunfos

«Dá ânimo. Também sentimos, por muito que aquilo que manda no dia a dia seja a forma como nos apresentamos, o processo, os resultados têm impacto. Com jogos sem ganhar cria-se o espectro que o Moreirense já não é uma boa equipa, já gastou as fichas todas, mas não é assim. Não é a nossa vontade, mais vencer vai ajudar a ficarmos melhor. Fico feliz pelos jogadores. Fomos sempre uma equipa competente, que mostrou organização. Hoje caiu para o nosso lado, o Estoril teve oportunidades mas formos superiores».