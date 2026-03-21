Vasco Botelho da Costa, treinador do Moreirense, em declarações na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após a derrota (0-1) frente ao Arouca. O técnico considera que o jogo «equilibrado decidido num lance» e demonstrou-se desagradado com a contestação dos adeptos no final do encontro.

Análise ao jogo

«Duas equipas a tentar jogar, com aproximações à baliza, algumas perigosas. Não há oportunidades claras, alguns cruzamentos. Foi um jogo equilibrado, na segunda parte entrámos bem, mas depois surge o lance do golo, que acontece. Tentámos, no meio de muitas contrariedades, manter a equipa equilibrada e ir atrás do resultado. Difícil. Não acho, honestamente, que tenha sido jogo para perdermos, mas é o que é. Temos de crescer e continuar o nosso trabalho».

Lesões

«Não é revolta. Não podemos fazer nada para mudar isso, são situações que acontecem, não vamos perder tempo a lamentar, temos de arranjar soluções. Mas, é evidente que o treino sente em competitividade. Temos de olhar como um desafio extra, que temos de nos superar e arranjar formas de ultrapassar. Não podemos pensar que horror, somos uns coitadinhos. Os jogadores sabem o que têm de fazer em várias funções, não há nada a apontar à atitude da equipa, parabéns ao Arouca, o jogo foi decidido num lance».

Contestação

«Eles é que sabem [adeptos]. Aos jogadores não tenho nada a apontar, somos ambiciosos, criámos uma dinâmica de vitória na primeira volta e isso sobe a expetativa, eleva a fasquia. Não gostamos de ver essas reações, não sabia que o Moreirense tinha de lutar pela Champions».