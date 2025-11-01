Botelho da Costa: «O Arouca é uma das boas equipas do campeonato»
Treinador do Moreirense pede à equipa que tenha a mesma «atitude, concentração e foco» que teve com o FC Porto
Antes da visita ao Arouca, na 10.ª jornada da Liga (domingo, às 18h00), o treinador do Moreirense pediu uma equipa com a mesma «atitude, concentração e foco» que teve com o FC Porto, num «jogo completamente diferente na dimensão estratégica e tática». Apesar das três derrotas consecutivas, Vasco Botelho da Costa vê «crescimento competitivo» no plantel, que tem «sido penalizado» por alguns erros individuais.
«Temos de perceber que há vantagens claras naquilo que podemos explorar no jogo. Se formos fiéis à nossa estratégia, conseguiremos ser uma equipa perigosa. O Arouca tem muita variedade na construção. (…) É uma das boas equipas do campeonato, principalmente no momento ofensivo.»
André Ferreira novamente titular, Kiko Bondoso e Cédric Teguia estão lesionados
«A minha função é encontrar soluções. O plantel, quando foi construído, foi construído da melhor forma possível para pensar nos melhores cenários. Há períodos durante a época que podem ser penalizadores. Se os nossos adversários já nos colocam problemas, não posso encontrar mais problemas no dia-a-dia.»