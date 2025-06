O Moreirense confirmou esta quarta-feira que concluiu a transferência da maioria da SAD para o fundo Black Knight Football Club, encabeçado pelo Bournemouth.

«O Moreirense Futebol Clube congratula-se por ter finalizado com sucesso a transmissão de parte maioritária de capital social que detinha na Sociedade Anónima Desportiva da Moreirense Futebol Clube - Futebol, SAD ao fundo de direito norte americano BKFC», pode ler-se no comunicado oficial.

De relembrar que a SAD tutela a equipa de futebol do principal escalão português.

A operação ficou concluída depois dos mais de 300 sócios do clube aprovarem a venda de 62,5 por cento do capital. No futuro, o fundo que detém o clube da Premier League, passará a deter 70 por cento das ações. Este fundo é proprietário do Auckland FC e detém ações do Lorient e Hibernian.

O Black Knight vai investir 15,8 milhões de euros no Moreirense, sendo que 5,8 ME estão destinados à equipa principal e 10 para as infraestruturas.