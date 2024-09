César Peixoto, treinador do Moreirense, fez a antevisão ao Casa Pia, em jogo a contar para a quinta jornada do campeonato. Peixoto diz que o adversário é mais difícil do que aparenta a classificação.

«É uma equipa que nos vai causar problemas, um pouco cínica, que se sente confortável com as linhas baixas para sair na transição, forte nas bolas paradas. Poderia ter mais pontos. Estamos num bom momento. A equipa trabalhou muito bem nesta semana. Estamos confiantes, mas temos de estar em alerta. Temos de ser ambiciosos, mas humildes para fazer um bom jogo e lutar pelos três pontos», começou por afirmar Peixoto.

O Moreirense está no oitavo lugar do campeonato, com sete pontos. Já os gansos ocupam o 15.º lugar da tabela, com três pontos. César Peixoto falou sobre as prioridades da preparação da sua equipa.

«Trabalhámos durante a semana para encontrar os espaços ofensivamente, com bola, mas também é importante percebermos que não temos de ser demasiado confiantes e pressionar alto o jogo todo, assumir as despesas do jogo. Temos de ter os pés bem assentes no chão. Há momentos em que não vamos ter bola e vamos ter de aproveitar a transição e o espaço nas costas do adversário», explicou.

Peixoto admitiu que o avançado Luis Asué voltou «tocado» da seleção da Guiné Equatorial, após a pausa para seleções. «Esperemos que não haja lesões. Poderemos mexer melhor na equipa durante os jogos. Esta equipa tem crescido com o decorrer dos jogos, o que é essencial para sermos competitivos. Temos uma equipa forte e equilibrada, mas ainda podemos fazer melhor. Estamos confortáveis em termos de quantidade e de qualidade», vincou.

A partida está agendada para as 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, com arbitragem de David Rafael Silva, da Associação de Futebol do Porto.