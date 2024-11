César Peixoto, treinador do Moreirense, mostrou-se satisfeito com o regresso a "casa" para defrontar o Gil Vicente, que considera «uma das boas equipas do campeonato» e por isso, não acredita numa partida mais fácil por jogar em Moreira de Conégos.

«Queremos vencer em casa, perante os nossos adeptos. Temos sido fortes e consistentes, mas não é um jogo mais fácil por ser casa. O Moreirense não tem jogos fáceis. São sempre competitivos. Vamos jogar contra uma equipa que tem os mesmos objetivos do que nós. É importante vencermos para criar um fosso», disse, esta quinta-feira, em conferência de imprensa.

As duas últimas derrotas do Gil Vicente para o campeonato não enganam César Peixoto. Para o técnico de 44 anos, os gilistas são um adversário que «vai causar muitos problemas».

O treinador dos cónegos pediu ainda que o bom futebol praticado nos últimos dois jogos, com Vitória de Guimarães e Boavista, se prolongasse. No entanto deixou reparos para a finalização:

«Temos de ter capacidade para ter bola por mais tempo e de acertar nos ‘timings’ para uma pressão agressiva e organizada. Temos de melhorar a chegada à área. Temos de ser mais incisivos nas zonas de finalização e tomar melhores decisões.»

César Peixoto garantiu ainda que quer chegar à paragem das seleções com uma vitória, algo que será muito importante para «gerir o grupo».

O Moreirense recebe o Gil Vicente esta sexta-feira às 20h15, uma partida a contar para a 11.ª ronda do Campeonato Nacional e com acompanhamento AO MINUTO aqui no Maisfutebol.