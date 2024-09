César Peixoto realizou, esta sexta-feira, a habitual antevisão ao jogo com o Estrela da Amadora e considerou que a mudança de treinador no adversário pode ser positiva, já que os jogadores devem encarar o encontro como uma final.

Recorde-se que a formação tricolor é uma das duas equipas que ainda não venceu qualquer jogo nesta edição da Liga, sendo que apenas o Farense fez pior, sem pontos somados. Quanto à equipa de Moreira de Cónegos, vem de um empate a zero com o Famalicão e ocupa, nesta altura, o oitavo lugar do campeonato, com oito pontos somados.

«Quem anda no futebol sabe que, quando há uma mudança de treinador, é porque as coisas não estão a correr bem. Depois, há sempre um elã diferente, positivo, os jogadores percebem que têm que continuar mostrar-se para o novo treinador, outros que não jogam vêem uma oportunidade de afirmação. Tenho a certeza que vai ser uma equipa competitiva e que vai ser um jogo muito difícil. O Estrela da Amadora está numa fase difícil e acredito que vai encarar o jogo com uma final», afirmou o técnico.

«Esta semana de trabalho foi mais difícil, tendo em conta a mudança de treinador, mas o importante é que os jogadores sabem que não podem facilitar nem um minuto, nem um lance, de forma a sermos competitivos», acrescentou.

O Estrela da Amadora recebe o Moreirense este sábado, a partir das 15h30, no Estádio José Gomes e terá a arbitragem de Miguel Fonseca.